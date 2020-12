Nye milliarder fra Raja til kultursektoren

Regjeringen legger over 2,25 milliarder kroner på bordet for å fortsette stimuleringsordningene for kultur, idrett og frivillige organisasjoner også i 2021.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) lover gode stimuleringsordninger for kultursektoren i 2021. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Nå nettopp

Stimuleringsordningen for kulturfeltet i første halvår 2021 vil i all hovedsak få samme innretning som stimuleringsordningen i 2020.

– Jeg ønsker aktivitet i trygge rammer innen kultur, idrett og frivillig sektor også i 2021. Etter at budsjettet ble vedtatt i går, kan jeg nå gå videre i arbeidet med å ferdigstille stimuleringsordningene, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) i en pressemelding fredag.

Regjeringen har fått gjennomslag for å totalt bevilge 1,065 milliarder kroner til stimulering og kompensasjon i kultursektoren neste år. I tillegg kommer 1,185 milliarder kroner til stimuleringsordninger for idrett og frivillighet.

I tillegg har regjeringen, etter innspill fra kultursektoren, gjort et par endringer i forskriftene for kompensasjonsordningene for perioden september-desember, noe som innebærer at kompensasjonspotten øker med 150 millioner kroner.

– Det innebærer at Kulturrådet ikke trenger å kutte i beløpene for september, og utbetalingene kan starte så fort som mulig, sier Raja.

– Jeg håper at folk med dette kan senke skuldrene litt og ikke gå og grue seg gjennom jula for det som venter på den andre siden, men ha en så hyggelig jul som de bare kan. Og det gjelder både for kulturaktører og konsumenter av den kulturen som skapes, sier han til VG.

Kulturdepartementet er straks klare med et forslag som skal til høring hos sektorene over nyttår.