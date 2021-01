Morten Tyldum vil lage TV-serie av rettssaken mot Lailia Bertheussen

Regissøren sier han «ser frem til å formidle den ekstraordinære historien til seere over hele verden».

Morten Tyldum mener Bertheussen-saken er en fascinerende og viktig historie. Nå kan den bli TV-serie. Foto: Stenersen, Tor

Nå nettopp

Hollywood-regissøren, som flyttet tilbake til Norge i fjor, forteller om den nye dramaserien til filmnettstedet Deadline. Det var norske Rushprint som først fortalte om nyheten her hjemme.

Prosjektet skal utvikles av Anonymous Content Nordic, en norsk avlegger av den amerikanske produsenten Anonymous Content. Selskapet har som mål å fange opp nordiske talenter og produsere innhold for det internasjonale markedet.

– Dette er en fascinerende og viktig historie som på absurde og urovekkende måter avdekker vårt politiske klima og hvem som får avgjøre hva som er sant. Vi ser frem til å kunne formidle den ekstraordinære historien til seere over hele verden, sier Tyldum til Deadline.

Anket på stedet

Nettstedet publiserte nyheten før helgen – samme dag som Laila Bertheussen ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel.

Hun ble dømt for tre tilfeller av angrep på demokratiet og flere tilfeller av trusler mot sin egen samboer Tor Mikkel Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Dommen ble anket på stedet.

Morten Tyldum har bodd i Los Angeles i mange år, men flyttet tilbake til Norge sammen med sønnen i fjor. Etter åtte år i filmbyen hadde han fått nok:

– Unnskyld at jeg sier det, men det ble for mange dumme amerikanere å forholde seg til, sa stjerneregissøren i et portrettintervju med Aftenposten tidligere i år.

Han debuterte med filmen Buddy i 2003, og har siden regissert filmer som Falne Engler, Hodejegerne, Passengers og åtte ganger Oscar-nominerte The Imitation Game.