Sjokkerte Danmark med metoo-tale fra scenen

I helgen tok den kjente danske programlederen Sofie Linde et kraftig oppgjør med seksuell trakassering under en TV-sendt prisutdeling.

8. sep. 2020 16:37 Sist oppdatert nå nettopp

Søndag ble humorgallaen zulu Comedy Galla' sendt på dansk TV 2. Showet ble ledet den anerkjente danske programlederen Sofie Linde, kjent fra blant annet X-faktor. Linde brukte anledningen til å ta et kraftig oppgjør med kjønnsroller, lønn og seksuell trakassering i dansk mediebransje.

Fra scenen innledet Linde talen med å avsløre at hun er gravid og løfte opp kjolen for å vise publikum babymagen. Like etter fulgte en historie fra da Linde var i lønnsforhandlinger som 20-åring og krevde like høy lønn som sin mannlige kollega.