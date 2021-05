Filmanmeldelse: Nydelig film om Mummi-mamma Tove Jansson

Livsbejaende historie om en ung kvinne som våger å være seg selv.

Fakta Tove På kino fra 21. mai. Regi: Zaida Bergroth. Med: Alma Pöysti, Krista Kosonen, Shanti Roney, Joanna Haartti, Kajsa Ernst, Robert Enckell, Jakob Öhrman, Eeva Putro. Sverige/Finland. Biografisk drama. Tillatt for alle. Vis mer

De fleste av oss har et forhold til Mummitrollet og de andre fantastiske skapningene i Mummidalen. De er skapt av den finske forfatteren og kunstneren Tove Jansson.

Forfatteren selv hadde kanskje ikke sett for seg at vi i dag drikker kaffe fra mummikopper. Heller ikke at barn fra hele verden gleder seg til å besøke Muminvärlden, en stor temapark i Ådendal i Finland.

