Store kinokjeder viser ikke den nye Disney-filmen «Raya and the Last Dragon»

Disneys nye film lanseres samtidig på kino og Disney+. Dette slår bena vekk under hele forretningsmodellen for kinodrift, mener bransjen.

Den nye Disney-filmen « Raya and the Last Dragon» lanseres samtidig på strømming og på kino. Det er ikke en utvikling norsk kinobransje setter pris på. Foto: Disney

5. mars 2021 15:57 Sist oppdatert 17 minutter siden

Under pandemien har kinoens eksklusive lanseringsvindu blitt mindre. I noen tilfeller er det blitt helt borte. I Norge har kinovinduet vært rundt tre måneder. Det vil si at kinoene i denne perioden har hatt enerett på å vise filmen.

Fredag 5. mars slippes familiefilmen Raya and the Last Dragon på kino i Norge. Samtidig lanseres den også på Disney+ under det de kaller premier access. Det vil si at du må betale ekstra for å se filmen. De store amerikanske studioene er på leting etter nye forretningsmodeller i et marked i endring.