Denne uken kom Nasjonalmuseets nye logoer på plass utendørs. – Den visuelle profilen skal være folkelig og seriøs, sier designer Are Kleivan.

Etter flere runder med forsinkelser, åpner Nasjonalmuseet i 2022. Denne uken kom skiltingen og logoene utendørs på plass. Det er designbyrået Metric som har utformet den visuelle profilen.

Den visuelle identiteten er bygget opp av flere elementer. Nytt navnetrekk, en hel fontfamilie, profilfarger, et helt grafisk system og et nytt logosymbol.

– Identiteten skal reflektere Nasjonalmuseets samfunnsoppdrag. Det handler om å forvalte en felles kulturarv og gjøre kunsten tilgjengelig for alle, sier partner og designer Are Kleivan i Metric.

Han sier profilen skal være både folkelig og seriøs.

– Å gjøre avstanden mellom publikum og kunsten mindre, utgjør selve grunntanken i den visuelle identiteten. Siden dette er hele Norges museum, var det sentralt å gjøre den folkelig og ukontroversiell. Samtidig som den gir rom for både ekspressive og utfordrende uttrykk, sier Kleivan.

– Hva sier den visuelle profilen om museet innhold?

– Identiteten skal ikke si så mye om museets innhold. En logo kan ikke si alt om en virksomhet. Men den kan fortelle noe viktig. I dag – når nesten alle museer gjør kunsten sin tilgjengelig digitalt 24/7 – representerer museene noe helt unikt. Nemlig opplevelsen av å komme nær kunsten. Med alle våre sanser. Komme helt inn på detaljene i kunstverkene. Det er dette logoen illustrerer, sier Kleivan.

Det nye designet skal prege en hel fontfamilie, nye profilfarger, et helt grafisk system og et nytt logosymbol.

Tydelig profil

Markedsdirektør Tord Krogtoft ved Nasjonalmuseet sier at den visuelle profilen først og fremst skal være tydelig. Den skal fungere for alle, fremhever Krogtoft.

– Fordelen med designet som Metric har skapt sammen med museets avdelinger, er at den er veldig fleksibel. Den kan være nøktern og tradisjonell, men den kan også være ekspressiv og eksperimentell. For et museum som skal favne veldig bredt er dette svært viktig.

Justeringene skjer blant annet ved hjelp av fontvariasjoner, piktogrammer, farger og utsnitt, forklarer Krogtoft.

Partner og designer Are Kleivan i Metric har jobbet frem Nasjonalmuseets nye logo og visuelle design. Foto: Metric

Målet med den visuelle identiteten er at Nasjonalmuseet skal være lett å kjenne igjen. Krogtoft påpeker at den viktigste koblingen til museets innhold finner man i logoen.

– I logoen kommer du tett på, det er gjort et utsnitt og skapt en slags ramme. Tanken er å fremheve det unike med å gå på et museum og se kunst, kunsthåndverk, design og arkitektur tett på med egne øyne.