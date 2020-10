Kraftfullt og gripende fra Jon Fosse

Jon Fosse skildrer seksuelle overgrep med psykologisk finfølelse.

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

Nå nettopp

«Han tenkjer at dette skal han aldri fortelje til nokon, aldri, for dette, veit han, er slikt ein aldri snakkar om, det vert ikkje bra for noko dersom han fortel om slikt, og aller minst til Mora eller Faren, tenkjer Asle».

Asle er bare guttungen da han første gang blir lokket inn i bilen til en mann som kalles Skallen. Mannen beføler gutten, blotter seg og onanerer. Den vonde scenen kommer til slutt i første del av romanverket Septologien, som ble publisert i fjor.