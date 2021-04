Kjetil Rolness: Arkitekturopprør? Ja, takk.

Men da må noen ta styring og utfordre faglige tabuer.

Foto: Åge Peterson (illustrasjon)

Kjetil Rolness sosiolog og skribent

Nå nettopp

Arkitekturopprør? Ja, takk. Og det sier jeg, som hverken elsker bløtkakearkitektur, Albert Speer eller ethvert gammelt trehus.

Opprørerne har truffet en nerve, og løftet et savn. Bygninger og byrom bør ønske mennesker velkommen, ikke gjøre dem fremmed i egen by. Så hvorfor blir det så grått, kaldt, trist og likt? Hvorfor bygget vi vakrere da vi var fattigere? For så å rive mange praktbygg. Og tok vi ikke et oppgjør med «fremskrittsvennlig», men menneskefiendtlig arkitektur på 70-tallet?