Rektor frykter ikke for ytringsfriheten ved høyskolen

– For min del handler arbeidet for mangfold og mot diskrimineringe tvert i mot om å verne om ytringsfriheten, sier KHiO-rektor Måns Wrange.

Nå nettopp

I sommer har diskusjoner om mangfold, rasisme og sexisme preget Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). Flere studenter og ansatte har tatt til orde for en «avkolonisering» av pensum og krevd at et kunstverk ved skolen som de mener oppleves rasistiske og sexistisk, fjernes.

Sist helg skrev Torkel Brekke, professor ved Oslo Met og leder for Civita-akademiet og Janicke Heldal, professor ved MF vitenskapelig høyskole, en kronikk i Aftenposten der de mente at den akademiske friheten er under press og nevnte Kunsthøgskolen i Oslo som eksempel.