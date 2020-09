Verdensberømte The Met gjenåpner ikke før om ett år

Et av verdens mest kjente operahus, The Metropolitan, er stengt på grunn av koronapandemien. Nå er gjenåpningen fremskjøvet til september neste år.

USAs største organisasjon for scenekunst må fortsette å holde stengt på grunn av pandemien. Det viser at det er langt frem før amerikansk kulturliv kan vende tilbake til normalen, skriver The New York Times.

The Metropolitan Opera offentliggjorde onsdag at pandemien gjør det nødvendig å avlyse hele 2020–2021-sesongen. Opprinnelig var planen å gjenåpne til nyttår. Dette betyr at krisetilstanden fortsetter for det 137 år gamle operahuset. The Met er scenen der Kirsten Flagstad fikk sitt store gjennombrudd og hadde sin fantastiske karriere.