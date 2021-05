Nå vil Google gjøre det vanskeligere å late som du følger med i videomøtet

Denne teksten er skrevet mens jeg lot som jeg fulgte med på et videomøte. Google vil gjøre det mye verre for meg.

Slik illustrerer Google selv sitt helt nye og svært avanserte videokonferanseprosjekt. Foto: Google

20 minutter siden

Lei av videomøter der de andre kanskje jobber med noe annet mens du snakker?

Under sin årlige utviklerkonferanse lanserte Google tirsdag kveld et avansert prosjekt for å få videomøter til å føles som om du treffer den andre ansikt til ansikt.