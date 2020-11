Robert Steen vil stenge teknologikjempene ute fra Norge: – Alternativet er at de tar over

Steen har vært sentral i det som kan bli Arbeiderpartiets nye digitalpolitikk. Han mener regjeringen er naiv i møte med de største teknologiselskapene.

Robert Steen (Ap) engasjerer seg i teknologikjempenes rolle i vårt liv: – Jeg opplever at det er få som tenker på konsekvensene. Snarere tvert imot. Vi elsker de nye fenomenene. Terje Pedersen/NTB

6. nov. 2020 11:22 Sist oppdatert nå nettopp

– Alternativet til å stå imot teknologikjempene, er at de tar over, sier Robert Steen (Ap). Han er helsebyråd i Oslo. Der har han blant annet ansvar for digitalisering.

Steen mener at de store teknologiselskapene utgjør den største trusselen mot den norske samfunnsmodellen i dag. Han forsvarer påstanden slik: