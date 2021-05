TV-anmeldelse: Denne serien er så rystende at tittelen gir helt mening

Denne serien er så rystende at tittelen gir helt mening: The Crime of the Century.

De amerikanske kirkegårdene er fulle av ofre for opioidkrisen. Foto: HBO

Kjetil Lismoen

I dag 14:57

Vår vurdering:

Fakta The Crime of the Century HBO Nordic, to episoder. Regi: Alex Gibney Vis mer

Du har sikkert hørt om opioidkrisen. Begrepet har dukket opp i nyhetene, og ble berørt i en episode av NRK-serien UXA. Som noen påpeker i denne serien, gir ikke begrepet helt mening. For denne spesifikke krisen er menneskeskapt, ikke noe som har oppstått av seg selv. Den har så langt krevd en halv million menneskeliv i USA alene, og får fortsette sine herjinger.

The Crime of the Century er en tittel som er bokstavelig ment. Dokumentarist Alex Gibney har tidligere avdekket den famlende amerikanske håndteringen av covid-19-pandemien i Totally Under Control. Denne gangen har han måttet grave dypere i enda en krise som lenge ble bagatellisert.