En nedskalert OverOslo gir lønn til over 100 kulturarbeidere

50, 200, 600 – eller kanskje ingen besøkende? Slik ble det OverOslo også i år.

Jon Kloster, Lars Petter Fosdahl og Thorkild Gundersen arrangerer en nedskalert festival OverOslo i år. Foto: Dan P. Neegaard

Nå nettopp

Det rigges til oppe på Grefsenkollen. Folk som ellers plukker blomkål på Hedmarken for å tjene penger, er tilbake i byen for å bygge scene. Fra tirsdag til lørdag i neste uke er det klart for OverOslo Hagefest. En nedskalert festival, men med kjente artister som Maria Mena, Janove, Hellbillies, Highasakite og Lars Vaular øverst på plakaten.

Tirsdag kom beskjeden om at 200 personer får slippe inn hver dag. Torsdag ble de til sammen 1000 billettene utsolgt på sekunder.

