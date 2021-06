Anita Skorgan i «Mitt Oslo»: – Den grønne politikken i Oslo virker. Slutt å sutre!

– Denne så jeg ikke komme: Jeg er blitt ufattelig glad i gamle trær. De gjør meg så rørt at jeg kan gråte, ler matmoren til Kaisa (13). En klar sommerfavoritt er Herregårdskroen, i Frognerparken. Foto: Morten Uglum

Til tross for det solblide blikket: En av sommerens travleste artister er så sint at hun vil flytte. For 15. gang.

Nå nettopp

Vær så god. Nå skal Anita Skorgan forklare seg om søppelfester. Sommershow. Flytting. Betongbrutalisme. Haikudikt. Og hva mer?

– Frognerparken! Helt fra barnsben av, har hele området her vært et eventyr. Rundt står alle utbyggerne og tripper. Likevel får parken lov til å være så stor, så urørt. Vann, fossefall, kunst, gamle trær, denne vidunderlig deilige kafeen: Vi sitter midt i et mirakel! Nå høres jeg ut som Wenche Foss, skuespilleren, hører jeg. Hun er et forbilde. Men det som virkelig tar kaka, blant perler, er Vår Frelsers Gravlund. Der laget jeg et haikudikt. Kjenner du kravene?

