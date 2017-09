Jan Åge Fjørtofts på ny arena – spiller for Linda Hofstad Helleland

Viasat-profil og tidligere fotballspiller Jan Åge Fjørtoft ble kjent med kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) for noen år siden, da de begge jobbet for å få OL til Oslo i 2022.

Siden har Fjørtoft blitt en sentral spiller på den norske politiske scenen. Han har hatt både betalte og ubetalte oppdrag for Kulturdepartementet, og han dukker stadig opp der idrett og politikk diskuteres.

Når Aftenposten ringer Fjørtoft fredag morgen, kommer han rett fra et frokostmøte hos tenketanken Civita.

– Noen lurer kanskje på hva en fotballspiller gjør på en Civita-frokost, men jeg opplever ikke at folk spør. Mange i min profesjon ønsker seg tilbake til fotballen. Selv synes jeg det er morsomt med noe nytt, sier Fjørtoft, som senere fredag skulle være gjesteprogramleder i en podkast for First House.

Internasjonal kompetanse

Aftenposten har bedt Kulturdepartementet om en fullstendig oversikt over arbeidet Fjørtoft har gjort for dem de siste årene. I tillegg til oppdrag han har hatt for departementet, viser oversikten at Fjørtoft jobber gratis for Helleland i kraft av hennes verv som visepresident i Verdens antidopingbyrå (WADA).

– Først og fremst gjør jeg dette fordi det er en fantastisk mulighet til å være med å jobbe for det viktigste som skjer i idretten om dagen, sier Fjørtoft.

Han har lang erfaring med internasjonalt arbeid og et stort nettverk i idretten. Derfor hjelper han Helleland med det «internasjonale spillet». Wada-vervet til Helleland er frivillig og uavhengig av hennes rolle som kulturminister. Fjørtoft understreker at han ikke rådgir Helleland i kraft av hennes posisjon som statsråd i Norge.

Hverken Helleland, Fjørtoft eller andre som hjelper henne i WADA, får betalt.

Fakta: Jan Åge Fjørtoft (50) Tidligere landslagsspiller i fotball. Arbeider blant annet som fotballekspert i Viasat og som internasjonal rådgiver i Norges Fotballforbund. Eier og driver selskapet Numbernine AS alene. Selskapet omsatte for nesten 4 millioner kroner i fjor. Fjørtoft tok ut nesten 1,8 millioner i lønn i 2016. I tillegg tok han ut hele overskuddet i Numbernine AS (nesten 1,2 millioner kroner) i utbytte.

Har ikke politiske ambisjoner

– Mange tror at det er umulig å gjøre en jobb uten å få penger for det. Som selvstendig næringsdrivende er dette en vurdering fra gang til gang. Noe arbeid er lite utfordrende og godt betalt. Annet arbeid er veldig utfordrende, men ubetalt, svarer Fjørtoft på spørsmål om hvorfor han gjør WADA-arbeidet gratis.

– Har du politiske ambisjoner?

– Nei, absolutt ikke, men jeg er veldig interessert i politikk. I en quiz ville jeg svart mye bedre på spørsmålene om politikk enn på spørsmålene om idrett. Likevel er det ingen i verden som vet hvilket parti jeg stemmer på, sier Fjørtoft.

I forbindelse med engasjementet for WADA har Fjørtoft deltatt på møter i Lausanne i mars 2017 og i Montreal i mai 2017. Begge reisene ble betalt av egen lomme.

På pilegrimsferd med Kulturministeren

Fjørtoft ble først satt i politisk arbeid av Hellelands forgjenger Thorhild Widvey (H) i januar 2015, da som leder av Strategiutvalget for idretten. Utvalget avsluttet sitt arbeid i januar 2017, etter at Helleland hadde tatt over som kulturminister. For dette arbeidet har Fjørtoft fått ca. 42.000 kroner.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Videre deltok Fjørtoft i en «ressursgruppe» på kulturministerens pilegrimsreise fra Oslo til Trondheim i juli. Arbeidet var ubetalt.

– Jeg tipper at bakgrunnen for at jeg ble spurt, var arbeidet jeg hadde gjort i Strategiutvalget for idretten. I tillegg hadde jeg gått turen tidligere. Jeg la rammene for deler av turen, gjorde avtaler og arrangerte et møte. Det var forskjellige folk der med ulik spisskompetanse, og alle bidro med noe, sier Fjørtoft.

Helleland brukte også Fjørtoft som møteleder på en konferanse i Lofoten i slutten av juni. Heller ikke dette arbeidet var betalt. Fjørtoft var allerede i området i forbindelse med at han arrangerte en fotballkamp i Henningsvær.

– Jeg ble spurt om å være konferansier, og takket ja. Det er ikke alt man gjør her i livet som kan måles i penger. Veldig mye av det jeg har gjort etter at jeg ble pensjonist som 35-åring, handler om å tilegne meg ny kunnskap, sier Fjørtoft.

Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Ikke venner privat

Fjørtoft anser ikke kulturministeren som en personlig venn. Han sier de to ikke omgås privat.

– Hun og mannen hennes var sammen med 130 andre i min 50-årsdag. Der var det også mange andre som jeg har jobbet med. For å si det litt flåsete, så blir hun ikke bedt i min 51-årsdag, sier Fjørtoft.

Om relasjonen til Fjørtoft skriver Helleland dette i en e-post til Aftenposten:

– Vi har samarbeidet i ulike sammenhenger og kjenner hverandre godt, men er ikke personlige venner. Min mann og jeg var i hans 50-års dag sammen med et stort antall andre gjester, utover det omgås vi ikke privat.

Helleland: – Ønsker de beste folkene

Helleland skriver videre at hun bruker Fjørtoft som WADA-rådgiver fordi han kjenner de internasjonale aktørene i idretten godt.

– Han utfyller det teamet jeg har rundt meg, med dopingjeger Rune Andersen i spissen. Jeg vil at Norge skal utgjøre en forskjell i det internasjonale antidopingarbeidet. Derfor ønsker jeg å ha med meg de beste folkene vi har på internasjonal idrett i mitt arbeid som visepresident i WADA.

Om pilegrimsvandringen skriver Helleland at hun inviterte med seg meningssterke personer til forskjellige diskusjoner fra ulike områder av Kulturdepartementets ansvarsområde.

PR-ekspert: – Stor verdi å jobbe gratis

Partner i kommunikasjonsbyrået Zync, Sigurd Grytten, sier det har stor verdi å jobbe gratis for maktpersoner i sentrale posisjoner, slik Jan Åge Fjørtoft gjør.

– Det finnes masse eksempler på at rådgivere jobber gratis. Det gir ofte en betydelig fordel i markedet. Jo mer spennende prosjekter man har jobbet med, jo bedre er det, sier Grytten, som blant annet har bakgrunn som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

– I tillegg er det interessant i seg selv å jobbe med tunge temaer på høyt nivå i samfunnet. Hverdagen som konsulent er ikke alltid kjempespennende. Slike oppdrag betaler seg ved at man får et mer givende profesjonelt liv.

Ifølge Grytten er det svært vanlig at statsråder, sentrale politikere og maktpersoner benytter seg av ubetalte rådgivere.

– I slike roller er det helt naturlig at man rådfører seg med folk som man stoler på eller har et nært forhold til, sier han.

Hans Geelmuyden i Geelmuyden Kiese sier Linda Hofstad Helleland skal være glad for hjelpen hun får. Han tror ikke Fjørtofts gratisengasjement gir ham fordeler i hans øvrige virksomhet som rådgiver og konsulent.

– Jeg tror Jan Åge Fjørtoft gjør dette arbeidet fordi han er svært opptatt av at idretten skal være ren. Dette høres ut som god norsk dugnadsånd, sier Geelmuyden.