Yael Adler

Huden – en fantastisk fortelling om huden og alt den gjør for deg

Hva er det med disse tyskerne og interessen for kroppen og dets ulike bestanddeler? Tyske leger med vittige penner har de siste årene gitt oss bøker dedisert til både tarm og hjerte, (Giulia Enders Sjarmen med tarmen og Johannes Hinrich von Borstel: Hjertebank), for bare å nevne to.

Nå er det altså kroppens største organ, huden, som står for tur. Dessverre er ikke ordet «huden» et godt rimord på riksmål, derfor den lange undertittelen.

Small talk for viderekomne

Yael Adler er en kjent TV-lege i Tyskland, og her hjemme har hun, i likhet med den sjarmerende tarmskribenten Giulia Enders, gjestet Skavlan. Der satte hun sitt gnistrende brune blikk i programlederen og sa på sjarmerende engelsk med en ørliten dæsj tysk aksent: «Touching is very important for us for our psyche, for our skin, we are made to touch each other.» Slike gjester er selvsagt gull i talkshowsammenheng, de blir den fascinerende spesialisten som de mer berømte og mindre beleste gjestene kan lytte måpende til. Small talk for viderekomne. Hvorfor snakke om været, når du kan snakke om huden?

Heldigvis er Adler nesten like sjarmerende i skriftlig som i muntlig form, med en skrivestil jeg vil kalle «vil du være med så heng på». Det formelig pipler over av informasjon, lik talg på huden til en bollespisende tenåring. Ja, for talg, og andre hudlige utfordringer brukes det så klart mye plass på, og hvis du synes den slags er uappetittlig kan du slutte å lese allerede her, og aldri plukke med deg Adlers bok fra den bakteriebefengte bestselgerstabelen på Gardermoens bokhandel.

Vårt største seksuelle organ

Huden til hver og en av oss er på snaut to kvadratmeter, og bare i hendene har vi rundt 2500 reseptorer som skal undersøke omgivelsene, varsle om vær og vind, og nyere forskning tyder på at huden også kan lukte og høre. Og så er den vårt største seksuelle organ, mener Adler.

Videre kan huden kan fortelle oss om stress og sjelelige problemer, for å bare nevne noe av det Adler er opptatt av. Hun har i bokens 264 sider viet plass til nær sagt alt mellom isse til fotsåle, og selv om jeg rent personlig alltid blir døsig når jeg leser ord som lymfocytter og epidermceller, er det meste forklart på en lettfattelig og underholdende måte. Her er få referanser til litteraturen og filosofien, Adler lager ingen større fortelling eller ramme rundt, eh, huden, om du vil, og det savner denne anmelderen.

Hun veier til dels opp for det med sin utmerkede sans for humor, som i dette utdraget: «Noe man derimot helst bør unngå, er å operere kelpider, iallfall når de har oppstått etter en operasjon. For da kommer de tilbake som aliens.»

Rydde opp i tvangstanker

Et annet sted beskriver hun det å bli tatovert fra hudens synsvinkel: «Et inferno som i en splatterfilm. Et mareritt». Eller solarier: «Å steke seg i solarium er uaktsom legemsbeskadigelse. Fra et dermatologisk synspunkt bør solarier avskaffes.» Når man tenker seg disse utsagnene på tysk blir det ekstra festlig.

Adlers misjon er helt tydelig å rydde opp en del tvangstanker som har etablert seg rundt hud og hudpleie. Og her kommer en spoileralert: Vi trenger ikke såpe. Bare vann og klut. Røyking og sukkerspising ødelegger huden. Soling er farlig. D-vitamin livsviktig. Ja, du visste det meste fra før, men Adler hamrer det inn på en morsom og overbevisende måte.

At hun også understreker at kvinner med heldekkende slør risikerer massiv d-vitaminmangel og osteoporose selv i land med ørkensol, var et argument Frp-politikerne kanskje ikke hadde fått med seg fra før. Og husk! « «Frie radikale» er ikke en politisk forening, men snarere et hyperaktivt, aggressivt oksygenmolekyl.»