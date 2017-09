De tapte sin rødgrønne kulturkamp

– Selvfølgelig er jeg skuffet. Vi mener venstresiden samlet sett har et bedre forslag til kulturpolitikk. Derfor jobbet vi for et regjeringsskifte, sier billedkunster Marianne Hurum.

Hun er talsperson for Kulturkampen, et partiuavhengig initiativ av kunstnere og kulturfolk på venstresiden. De siste ukene har de jobbet med å sette kulturpolitikk på dagsordenen – og for å bytte ut regjeringen. Arbeidet har vært finansiert av LO og Fagforbundet.

Sigrid Bonde Tusvik, Lisa Tønne, Ulrik Imtiaz Rolfsen, Sondre Lerche, Tom Egeland og Ellen Horn har vært blant ambassadørene. Hurum mener de lyktes med å sette kultur på dagsordenen.

– Det har for eksempel vært mye snakk om kulturlivets grunnlov, åndsverkloven. Det har vært diskusjoner om verdier og holdninger til kulturpolitikken. Vi har forsøkt å få frem at de store ordningene må styrkes, heller enn at det stadig lanseres nye jippo-ordninger som ikke har så mye å si for kunstnernes kår og tilbudet til publikum, sier Hurum.

Les kulturredaktør Sarah Sørheims kommentar: Kulturfeltet må selv bidra til en ny og fremtidsrettet kulturpolitikk.

– Regjeringsskifte har lite å si

Likevel, tirsdag ettermiddag var det lite som tydet på at den blå regjeringen og Linda Hofstad Helleland (H) skiftes ut.

– Det er åpenbart at noe kunne vært gjort annerledes, men det er for tidlig å si hva. Kulturkamp-initiativet kommer til å fortsette. Nå kommer et behov for nytenkning. Vi er glade for at flere av partiene på venstresiden har fått økt oppslutning. Det blir viktig for trykket i kulturpolitikken, sier Hurum.

Ingar Storfjell

Kristian Meisingset, forfatter og nyhetsleder i den borgerlige nettavisen Minerva, tror velgere bryr seg for lite om kultur til at initiativ som Kulturkampen klarer å mobilisere nok under en valgkamp. Han tror et regjeringsskifte uansett ville utgjort liten forskjell for kulturpolitikken.

– Politikk handler om skole og helse, ting som virker inn på folks liv. Kultur er i stor grad kremen på toppen av samfunnet, i hvert fall opera og teater. Den borgerlige regjeringen har ikke kuttet i kulturbudsjettet, de har økt det. Et regjeringsskifte har marginalt å si for kulturlivet som folk flest benytter seg av, sier han.

Privat

– Hva med kulturminister Helleland, hun og Høyre har jo fått en del kritikk?

– Den borgerlige regjeringen har til gode å skaffe en kulturpolitisk ledelse som etablerer seg på kulturfeltet. Men jeg synes ikke det er et stort problem. Kulturfeltet klarer seg best med størst mulig avstand til staten. Da er det fint at lederne ikke blander seg inn i det.

– Kultur er ikke for alle

Meisingset mener regjeringen bør tørre å bruke mindre penger på kulturbygningene rundt omkring i landet, som Operaen i Oslo og de mange kulturhusene. De burde heller bruke pengene på det frie kulturfeltet som skaper ny kultur, mener han.

– Vi må bort fra dogmet om at all kultur skal være for alle. Det er en bløff. Operaen har aldri vært for alle, den er forbeholdt den øvre middelklassen. Det er veldig mye kulturkapital i de store kulturinstitusjonene, men pengene burde heller gå til det frie kulturlivet og kunstnere, sier han.

Les også Sarah Sørheim kommentar: Kulturfeltet bør ønske seg en ny kulturminister

Lav temperatur

Kulturpolitikken har i årets valgkamp nærmest vært fraværende. Dette skyldes blant annet at partiene, med unntak av Frp, stort sett er enige om kulturpolitikken, mener Sigrid Røyseng. Hun er professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur på BI i Oslo.

– Hvor stor forskjell hadde det gjort for kulturlivet dersom venstresiden hadde vunnet valget i år?

– Venstresiden hadde nok skrudd opp den offentlige finansieringen noe gjennom Kulturløftet, men det er mer snakk om en gradsforskjell enn en vesensforskjell, sier Røyseng.

Privat

Hun tror kunstnere i større grad stemmer på venstresiden fordi de røde partiene tradisjonelt har vært mer opptatt av å skjerme kunstnere fra markedskreftene.

– Den blå regjeringen har gjort noe nytt ved å si at frihet skapes gjennom privat finansiering. Det er ikke kunst- og kulturlivet klar for ennå. Verdien om autonomi fra kommersielle krefter sitter for dypt hos kunstnere til det, sier Røyseng.

Bekymret for klassedelt kultur

Marianne Hurum ønsker seg at den borgerlige regjeringen i de neste fire årene moderniserer og styrker de store kulturpolitiske ordningene, som de statlige arbeidsstipendene.

– Det handler om demokrati og ytringsmuligheter. Det handler om hvem som lager kunst og hvem som får bruke kulturen. Jeg er bekymret for et mer klassedelt tilfang til kunstneryrkene og kunstbruket. Vi ønsker også en større forståelse av kulturens betydning i samfunnet, og et klarere skille mellom næringspolitikk og kulturpolitikk, sier Hurum.