– En moderne fødestue kan sammenlignes med ekstrem kvegdrift

Catherine Deneuve og Catherine Frot, to av Frankrikes største filmstjerner, går i klinsj i ny film om jordmødre.

– Béatrice, som jeg spiller, ligner overhodet ikke på meg! Hun følger impulsene sine og planlegger aldri. Hun skaper mange morsomme situasjoner og hun var veldig gøy å spille. Jeg har alltid et begjær etter nye filmer og gode regissører, sier Catherine Deneuve.

Aftenposten møtte henne etter visningen av filmen på filmfestivalen i Berlin i vår.

Regissør Martin Provost skrev filmen for Deneuve og Catherine Frot og ble lettet da de takket ja. Ingen av skuespillerne kjente hverandre fra før, og selv om Frot er stor stjerne i hjemlandet, var hun litt smånervøs.

– Det er klart at å spille mot en så legendarisk skuespiller var nesten litt surrealistisk. Det er bra hun er morsom, sier Catherine Frot.

– Filmen handler jo om at vi blir kjent med hverandre og det ble vi i virkeligheten også, sier Deneuve.

Måtte lære å slippe seg løs

– Deneuve er en fantastisk morsom kvinne med sans for humor. I denne filmen spiller hun ut sin livsappetitt. Frot er en skuespiller som er veldig fokusert og forbereder seg systematisk. I løpet av innspillingen måtte både hun og karakteren hun spiller lære å slippe seg løs, forteller regissør Martin Provost

– Hvorfor lage en film om en jordmor?

– Det samme sa den franske jordmorforbundet som ikke var vant til oppmerksomhet! Jeg ble selv reddet av en jordmor etter en dramatisk fødsel. Det var noe galt med mitt blod. En av jordmødrene hadde min blodtype og ga meg sitt, fortsetter regissøren.

Med filmer som Séraphine (2008) og Violette (2013) har Provost gjort det til sitt varemerke å lage filmer med sterke kvinnelige protagonister.

– Jeg vokste opp omringet av kvinner så jeg er godt kjent med det universet. Min far var en fjern skikkelse og veldig autoritær. Jeg kan aldri huske at han ga meg en klem. Det var kvinner som ga meg selvtillit og selvfølelse, så fascinasjonen er kanskje naturlig, sier han.

Fakta: Jordmoren Filmen hadde verdenslansering under årets filmfestival i Berlin. Foran kamera: Catherine Deneuve, Catherine Frot og Olivier Gourmet Regi og manus: Martin Provost Premiere på norsk kino 15. september

Ekte fødsler og livets små mirakler

En jordmor står også midt mellom liv og død. Et nytt liv er håp, men det er også risikabelt. Frot gikk grundig til verks og lot seg imponere over de jordmødrene hun møtte. Ja, hun er jordmor selv i filmen.

– Scenene ser realistiske ut fordi de er ekte. I starten ville jeg ikke være med på en ordentlig fødsel, men jeg lot meg overtale og fikk opplæring. Jeg ble så rørt. Da det lille hodet kom ut var det som en skulptur. Det var så enkelt, men samtidig et så stort mirakel. Jeg gjorde det ikke alene, det sto en ekte jordmor ved siden av meg, men tre av fødslene jeg var med på ser dere i filmen, forteller Frot.

– Gjør du alltid så grundig research?

– Det er en del av meg som skuespiller. Du later som at du kan gjøre en jobb, og da føler jeg at jeg må trene slik at det ser ekte ut. Det er jo for å skape en illusjon, og skuespill er å late som. For å gjøre det bra må jeg ha grunnleggende kunnskap, sier hun.

Skeptisk til moderne fødefabrikker

Uten å avsløre for mye av filmen, står en av konfliktene mellom den gamle typen jordmor og samfunnets hang til effektivisering. I likhet med filmens hovedperson er Provost skeptisk til det hun mener er et mer strømlinjeformet og kaldt samfunn.

– I vår del av verden ser vi også at samfunnet rundt oss, inkludert på fødestuen, blir mer teknologisk og kaldt. Epidural er jo en ganske ny oppfinnelse, sier han.

– Du mener vel ikke at samfunnet skal gå tilbake til en tid hvor det å føde var livsfarlig?

– Nei, jeg mener ikke at en kvinne må føde naturlig og unngå moderne medisin, men selve prosessen rundt en fødsel er blitt som et løpebånd. En moderne fødestue kan sammenlignes med ekstrem kvegdrift hvor dyrene får et nummer, står på linje og mister sin identitet. Før ga vi kuene navn, vi gråt da de ble slaktet. Vi må passe oss for ikke å skape et så kaldt samfunn at vi behandler mennesker på samme måte, avslutter han.