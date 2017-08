Mathias Fischer

Kors på halsen, sannheten om Sylvi Listhaug

Gyldendal

Mandag ville programlederen i NRKs Politisk kvarter vite om Sylvi Listhaug beklaget at hun anklaget KrF-leder Knut Arild Hareide for å «sleike imamer oppover ryggen».

Intervjueren kom ingen vei. Lytterne møtte en godt forberedt politiker med et nøye pugget budskap. På litt over fire minutter sa Listhaug «det gikk en kule varmt» seks ganger. Hun så ingen grunn til å beklage ordbruken.

Det er ikke første gang Listhaugs stil og ordbruk skaper bølger. Ved å bruke verbal slegge, dekker hun ofte over at partiene egentlig ikke er så forferdelig uenige i store spørsmål.

Slik har det vært lenge, minner Mathias Fischer om, i biografien Kors på halsen, sannheten om Sylvi Listhaug.

Å skrive bok om Listhaug er en god idé. Hun er en av landets mest markerte politikere, og kanskje den i Norge som best fanger opp misnøyen og usikkerheten som preger velgerne i mange land.

Uoffisiell biografi

Hovedpersonen selv likte ikke bokplanene, og ville ikke samarbeide. Fischer skriver i forordet at det «er for så vidt greit. Det var nok av andre folk som ville snakke.»

Problemet er at det ikke virker som om de sa så mye interessant. Med få anekdoter og forklarende hendelser fra barndommen – bortsett fra at farmor Signe bodde på loftet og var lille Sylvis beste venn – får vi ikke vite stort.

Bestemoren forteller Listhaug om selv, til alle som vil høre.

Fordelen med å samle livet hennes mellom to permer, er at Fischer kan vise mønsteret i Listhaugs politiske teknikk. Fra partiets ungdomsorganisasjon, via jobben som eldrebyråd i Oslo og til Kongens bord, er det mye som går igjen.

Derfor blir boken mer spennende halvveis, når Listhaug blir statsråd. Landbruksoppgjøret, som hun før start visste at ville spore av, og hvor poenget var å vise støttespillerne at hun er tøff, beskrives godt.

Roald, Berit / NTB scanpix

Heller høy profil enn resultater

Listhaug er ingen typisk lagspiller, om hun sitter i byråd eller regjering er hun først og fremst lojal mot eget parti og egne grunnholdninger.

Men støy og tydeliggjøring av «primærstandpunkt» prioriteres fremfor kompromisser og resultater. Derfor passer det henne utmerket at «det går en kule varmt» i radiostudio.

Støyen forteller kristenkonservative at de må velge mellom en kompromissmaker og en som ikke viker.

Fischer våger seg heller ikke inn på en analyse av Listhaugs forhold til kristendommen. Er korset på halsen en politisk gimmick, eller har hun en levende gudstro?

Dersom Listhaugs påståtte motvilje mot å samarbeide bunnet i frykt for grafsing i privatlivet, kan hun slappe helt av: Fischer løfter ikke på dyner i utrengsmål. For eksempel bruker han bare et par avsnitt på Listhaugs første ekteskap, som varte et par år. De som leser for å bli bedre kjent med personen Listhaug, ønsker seg nok mer.

Dersom dette er «sannheten om Sylvi Listhaug», slik boktittelen hevder, er sannheten at hun er en ganske kjedelig person.