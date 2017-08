Steinar Albrigtsens personlige hyllest til sine blueshelter

1 2 3 4 5 6

Bestillingsverket er en personlig hyllest til denne musikken og noen av dem som formet den.

Notodden Bluesfestival ble avsluttet for drøye halvannen uke siden, og i den forbindelse ga Steinar Albrigtsen ut albumet The Daily Blues, et bestillingsverk til festivalens 30-års jubileum. Festivalen var, som alltid, særs vellykket der høydepunktene sto i kø og viste at bluesen står sterkt i Norge og har et stort trofast publikum.

Country og blues

For mange er det countryartisten som skinner sterkest i minne når vi tenker Albrigtsen. Her er det imidlertid ingen motsetning, nært beslektet som sjangerne er. Det var i bluesen han startet sin karrière og nå har han vendt tilbake til utgangspunktet.

To melodier har således et tilsnitt av country i seg og viser at skillet mellom disse to amerikanske sjangerne kan være syltynn. Samtidig viser det hvor sammenflettet hans karrière er mellom disse musikalske uttrykkene. «Ballad of Jimmie Rodgers», skrevet i samarbeid med sin gamle makker Tom Pacheco og Merle Haggards «White Man Singin` The Blues». Det finnes en rød tråd fra den hvite, men blå jodler Jimmie Rodgers til Big Bill Broonzy og Mississippi John Hurt. Tre artister som for øvrig er representert på albumet.

Historiefortelleren

Steinar Albrigtsen store styrke er hans finstemte formidlingsevne, det å kunne fortelle historier slik at vi blir dratt inn i fortellingene. Du blir ikke bare underholdt, men får også et innblikk i hvor nyanserikt, variert og motsetningsfullt bluesen kan være.

Fra naturens side er han velsignet med en stemme, mørk og innbydende som er som skapt for dette. Denne kombinasjonen ved siden av å være en dyktig instrumentalist gjør han til en ideell veiviser inn i det blå landskapet. Han har så vel spillestil, de ulike bluesuttrykk og rytmikk som det historiske perspektivet inne. Det meste i akustisk drakt, men med elektrisk trøkk når det er påkrevet.

Personlige møter

Dette er ikke et coveralbum, men en fin blanding av originaler, noen velvalgte tolkninger og tre korte instrumentaler. Han har personlig møtt flere, og sogar spilt med noen av de han synger om, og det gir ekstra nærhet til stoffet. Dette ble en historietime verdig Notodden Bluesfestival. Til slutt bør medmusikerne nevnes spesielt, for de er med på å gjøre dette albumet til en flott lytteropplevelse.