Jonas Bonnier (oversatt av Inge Ulrik Gundersen)

Helikopterranet

Aschehoug

Grytidlig om morgenen onsdag 23. september 2009 lander et helikopter på taket av tellesentralen Västberga utenfor Stockholm.

Med slegge, teleskopstige, vinkelsliper, sprengladninger og alt som ellers er nødvendig av utstyr, tar ubudne gjester seg inn i den tungt overvåkede bygningen, og rett foran nesen på ansatte og et massivt oppbud av allerede tilstedeværende politi, blir et halvt dusin pengesekker slengt inn i helikopteret som så fordufter.

Det spektakulære, luftbårne ranet som vakte berettiget oppsikt langt utenfor Sveriges grenser, har Jonas Bonnier nå rekonstruert i den ikke uproblematiske litterære sjangeren "basert på en virkelig hendelse". Hva som er dypt objektiv rapportering og hva som er dikterisk frihet, svever litt i det blå til tross for et presiserende forord, og leseren må bare ta for gitt at det som fremkommer er en sannhet så god som noen.

Den menneskelige faktor

Boken i seg selv er under alle omstendigheter knakende god og sterkt vanedannende. Uavhengig av at utfallet er kjent, bygges det opp en høyintensiv spenningskurve som er ekstra tilfredsstillende fordi den gir rikt spillerom for den menneskelige faktor.

Personene engasjerer i fullt monn hver på sitt vis, og vrangsiden av loven engasjerer aller mest. Ikke siden Michael Manns klassiske ransfilm Heat fra 1995, har jeg fått en bedre innføring i forbryterverdenens mentalitet og virkemåte.

Uten å skjønnmale skaper Bonnier en solidarisk nærhet til de enkelte aktørene som dras magnetisk mot den uimotståelige fristelsen det siste, store kuppet innebærer. Disse rufsete, men langt fra avstumpede karakterene gestaltes både ledig og presist på sine egne premisser, styrt av en overbevisning om man tar det man kan få uten hensyntagen til noe så prosaisk som strafferammer, og at det adrenalinfremkallende dobbeltlivet er det eneste livet som er verdt å leve.

Glamorøs

Også politiets representanter blir sjeldent nyansert behandlet, og forfatteren makter i tillegg å gjøre interne stridigheter og revirmarkeringer (vanligvis en traurig materie i krimfeltet) til relevant lesning.

I ettertankens klare lys kan en så spørre seg hvordan det var mulig å gjennomføre et så halsbrekkende ran som politiet attpåtil ble forhåndsvarslet om. Svaret ligger vel og vaker i en cocktail av nitid planlegging, flaks og dumdristighet. Ranerne lot det ganske enkelt stå til, koste hva det koste ville, og det var kanskje dette uforferdede og gutteaktige som i det minste innledningsvis ga dem en glamorøs aura i offentligheten. Men noen perfekt forbrytelse ble det heller ikke ved denne korsvei.

Året etter falt dommen over de involverte. Hvor pengene er blitt av, er det tilsynelatende ingen som vet. Det vil si: Bonnier lanserer en fiktiv versjon som er så virtuos og snedig at den godt kan være riktig.