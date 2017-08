1 2 3 4 5 6 Charlotte Dos Santos

Charlotte Dos Santos er et relativt nytt navn i norsk musikkliv.

Debutalbumet kom tidligere i sommer, og ble svært godt mottatt av både lyttere og presse. Av enkelte ble det omtalt som en av årets sterkeste debuter.

Slettes ikke verst.

Man merker blesten rundt artisten, som for tiden er bosatt i New York, når en relativt stor folkemengde har samlet seg foran scenen til tross for det pågående regnet.

Groovy jazzpop med musikken i sentrum

Kort fortalt er dette groovy jazzpop, sterkt inspirert av soul og med hang mot latinske rytmer av det mer komplekse slaget.

Dos Santos har en myk og følsom stemme, og gir virkelig alt når hun synger. Det er nesten overraskende å høre hvor spak og sjenert hun høres ut når hun takker de oppmøtte mellom sangene.

Ikke at det har noe å si – her er det musikken som står i sentrum, med så få pauser som mulig.

Monica Strømdahl / Aftenposten

Lekent band med et klassisk jazzuttrykk

Bandet opererer i et klassisk jazzuttrykk, som lyder velkjent uten at det tar vekk spenningen i interaksjonen mellom musikerne.

Dos Santos backes av en amerikansk jazztrio bestående av tangenter bass og trommer. Trommisen stikker seg ut med noen intrikate rytmer som faller naturlig inn i grooven – han leker seg rundt uten å miste en eneste takt.

Tangentene blir tildelt noen lengre soloer, i grenseland mellom enkle melodier og mer kompliserte teknikkøvelser, mens bassen er tilbakelent og stødig.

Monica Strømdahl / Aftenposten

Drømmende myke toner

Men det er Dos Santos selv som er det naturlig midtpunktet.

Hun lever seg tilsynelatende helt inn i musikken, og veksler mellom sterke toner, avslappede fraseringer, og livlig scatsang.

Det er noe drømmende over de myke tonene i musikken hennes, hvor rytmen skaper retning og fremgang i melankolske lydlandskap. Hun beveger seg elegant på grensen mellom det avanserte og det enkle.

Det passer egentlig ganske godt i regnet, selv om en og annen publikummer må gi opp og søke ly i løpet av konserten.

Har garantert fått flere fans etter denne konserten

Det er gøy å se en såpass stor gjeng i provisoriske regnklær smådanse mens det høljer ned rundt dem (ja da, jeg skal slutte å skrive om været, men det er skikkelig vått, ass).

Dos Santos og hennes kumpaner skaper en stemning som holder fast på de fremmøtte, og som garantert har fått flere til å åpne øynene for det unge talentet.

Hun avslutter med den avslappede «Cleo», tittelkuttet fra det ferske albumet, og forlater scenen mens bandet spiller seg ferdig. Her er spilleglede det viktigste, mens alt rundt forsvinner i en drøy halvtime.