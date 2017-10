NRK Radioteatret: Etterpåklokskapens teater

1 2 3 4 5 6 22. juli – Hvordan kunne det skje

”22. juli – hvordan kunne det skje” har tittel som en Brennpunktdokumentar. Likevel insisterer Radioteatret på at de har laget en fiksjonsserie. Men her skal fiksjonen være et fjærlett slør over de virkelige årsakene til at store deler av beredskapen feilet da terroren rammet Norge: Politihelikopteret sto på bakken og operasjonssentralene var dårlig bemannet. Grubbegata var ikke stengt av, selv om det var et kjent terrormål.

Radioteatret går opp en 16 år lang løype med byråkratisk sendrektighet, og benytter Gjørv-kommisjonens rapport som sin viktigste kilde.

Serien starter i 2001. Tvillingtårnene har falt, og den fiktive Frank Aamodt (Kyrre Haugen Sydness) får jobben med å bedre Norges beredskap. Han skal bli vår helt gjennom seks episoder. De første fem episodene tar for seg årene fra 2001 til dagene før 22. juli 2011. Siste episode er lagt til Riksrevisjonens rapport til Stortinget våren 2017. ”22. juli – hvordan kunne det skje” er dermed dramaet om en varslet katastrofe, der bare vi i publikum vet hvor galt det vil gå.

Modig, spennende – og problematisk

Scanpix

Det er blitt en modig og til tider svært spennende serie. Men den er også problematisk. Radioteatret vil fortelle oss hvordan 22. juli kunne skje, men sier samtidig at det er fiksjon. Det er en selvmotsigelse. Politidirektør, PST-sjef, departementsråd og politimester i Oslo blir ikke levnet mye ære. De er fremstilt som en kollektiv gå-sakte-aksjon.

I tredje episode sender dramatiker Mathias Calmeyer dem på konferanse til Madrid, slik at de blir vitne til terrorangrepet 11. mars 2004. Departementsråd og politidirektør krever privatfly hjem til Oslo sporenstreks, mens vår helt Aamodt hjelper det spanske politiet. Det er usedvanlig godt drama, men også karakterdrepende – og antageligvis bare fiksjon.

Nådeløst om toppbyråkrater

Scanpix

Riktignok har myndighetspersonene fått fiktive navn, men det er et heller tynt alibi. I likhet med originalen gikk politidirektør ”Cathrine Christensen” rett fra jobben som politimester og blir belønnet med politiets hederskors før hun går av. Daværende politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, er omdøpt til ”Jacobsen” av Radioteatret, men får beholde sin fortid som skøyteløper. Tidligere justisminister Odd Einar Dørum snakker trøndersk under teaterets dekknavn ”Døkke”.

Selv om fakta er lemfeldig behandlet, så treffer samfunnskritikken godt. Maktens mennesker vil vinne valg eller beholde posisjoner. Ingen vil risikere hverken budsjetter eller popularitet, og dermed jakter de bare kortsiktige gevinster. I serien velger byråkratene et midlertidig nødnett fremfor et fungerende. En økt kvinneandel fremfor flere øvelser.

Likevel hadde ”Jacobsen”, ”Døkke” og ”Christensen” også dramatisk sett tjent på en litt blidere behandling. For vil disse toppbyråkratene bare det beste for seg selv?

Kunne man ikke tenke seg at de hadde prioriteringer, som i en annen etterpåklokskap ville vist seg å være riktig? Denne nyansen ville gjort karakterene mer interessante å følge gjennom seks episoder.

Et speil på sosialdemokratiet

Serien er best når den krymper universet og tar handlingen helt ut i fiksjonen. Calmeyer har godt grep om Frank Aamodts lille kjernefamilie. Kona, spilt av Anne Ryg, er troende sosialdemokrat inntil hun selv entrer maktens korridorer som rødgrønn statssekretær. Sønnen, spilt av Scott Maurstad, blir en nyfrelst AUF-er – inntil livet ødelegges på Utøya en regnfull sommerdag i 2011. Scenene mellom mor og sønn seks år etter terroren er både gripende og tankevekkende.

Det mest spennende grepet er familiens naboer, den seksuelt utfordrende alenemoren Vera (Selome Emnetu) og hennes høyreekstreme sønn Tore (Jonas Strand Gravli). Aamodt ser med åpne øyne at 16 år gamle Tore boler seg og lever under dårlige hjemmeforhold. Hva skal de gjøre? Skjerme sin egen sønn eller inkludere nabogutten?

Calmeyer lykkes å sette opp et speil til det selvfornøyde sosialdemokratiet, og samtidig si noe om dem som faller utenfor.

Fakta: 22. juli – Hvordan kunne det skje NRK Radioteatret, alle seks episoder ligger på NRKs nettspiller og i Itunes. Manus og regi: Mathias Calmeyer Musikk: Jane Kelly og Sindre Hotvedt Lyddesign: Rikard Strømsodd Medforfatter: Marianne Hoff Engesland Med: Kyrre Haugen Sydness, Scott Maurstad, Anne Ryg, Anne Marie Ottersen, Henrik Rafaelsen, Nils Johnson m.fl.

Teater som ønsker å forandre Norge

Det er ikke alt i 22. juli – hvordan kunne det skje som er like godt fortalt. Mye informasjon er lasset på i kunstige replikker, og en del dialoger har bare til hensikt å formidle stillinger og statsvitenskap. Det legges også ut spennende, dramatiske spor som ikke plukkes opp senere i serien. Men motet i Radioteatrets prosjekt overskygger egentlig alle innvendinger.

Dette er teater som tar sikte på å beskrive, forklare og forandre Norge, seks år etter at landet vårt ble merket for alltid.