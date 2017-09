Lothepus

Lothepus – Går det til helvete så går det til helvete

Samlaget

Fortalt til Finn Tokvam

Noen kjendiser er bedre enn andre kjendiser. Sånn er det bare. Og godeste Lothepus, han er rett og slett en veldig bra kjendis.

Eller tv-personlighet, om du vil. Med Fjorden cowboys sjarmerte han og kompisen Joar Førde de fleste, og med Farmen kjendis vant han hjertene til resten. Over en million seere fikk med seg at han vant hele sulamitten. Merkevaren Lothepus går så det suser.

Lothepilsen

For litt siden kom Lothepilsen i butikk, og hjemme sitter kjæresten og pakker Lothepus-merch, kondomer, T-skjorter, you name it, og sender landet rundt. Telefonen slutter aldri å ringe. Men flere år før nasjonalt fjernsyn banket på døren, hadde den fargerike entreprenøren og skytebasen fra Sørfjorden i Hardanger en viss lokal heltestatus, og etter å ha lest boken Lothepus – går det til helvete så går det til helvete er det lett å forstå hvorfor.

Boka er fortalt til Finn Tokvam, journalist, forfatter, musiker og humorist, kjent blant annet fra NRK, og valget av ham er det ingen grunn til å angre på. Språket er knallgodt.

Får deg til å le høyt

Eivind Senneset

Første kapittel setter tonen og stilen så klokkerent at man får lyst til å ete boken i et jafs som om den var en burger.

«Vi temmer fossene. Vi skyt hol i fjella. Slike som oss treng ikkje kongehus og bedehus. Slike som oss køyrer som fan langs fjorden for å rekke ferja.».

Man kunne lett tro at Lothepus i konsentrert bokform fortoner seg som et vitsehefte av den røffe sorten, en skriftlig variant av «Du skal høre mye», og det er den, men den er også så mye mer.

Jo da, Lothepus gir oss røverhistorier som ikke Ibsen kan matche. Det går kast i kast nedover fjellsiden, han blir spyttet ut av fjellknusermaskiner, rømmer i jolle og til hest, parkerer mopeden på brente bestemødre, setter stadige støkk i sin mor og lurer oberster og sheriffer trill rundt.

Denne boken får deg til å le høyt, og det pleier i hvert fall ikke jeg å gjøre i utide aleine i sofakroken.

Fløtepusen

SAMLAGET

Den myke Lothe, Fløtepusen, møter vi også, selv om han er litt mutt til en Lothe å være. Den sønderknuste unge Leif Einar, han som mister sin ti år gamle bror i en forferdelig ulykke – som til slutt driver foreldrene fra hverandre og som nær knuser dem alle, han kommer vi til gjengjeld veldig tett innpå.

Her har også Tokvam og Lothepus klart å få frem noe helt ekte, rørende og klokt.

«Eg kjem frå ein machokultur. Er tøff i tryne. Eg skulle vere hard, men det er ikkje mykje macho å vere ein feig idiot. Ein må tore å prate til folk om det som er vondt og sant».

Lothepus hjalp alle

Noen sannheter fra Farmen kjendis byr han også på. Her får både folk og tv-kanalen sine pass påskrevet.

«Ein røykende og bannande gap med cowboyhatt frå Hardanger saman med ein sofahomo og ein arbeidssky, sjampanjedrikkande fittetjuv. TV2 drøymde ikkje om at vi skulle bli venner.»

Men det var Lothepus som hjalp den champagnedrikkende Pilgaard med strategien når han skulle i duell mot den gorillahylende Jarl Goli – ja, Lothepus hjalp alle, egentlig.

«TV 2 trudde nok at dess meir baksnakking og dritslenging det blei, dess fleire sjåarar ville dei få. Folk likar å sjå at ein kan oppføre seg og samarbeide.»

Jeg sier det sist som først. Denne boken kommer mange menn til å få til jul. Noen damer med. Og det er greit. For boken er fin den. På klingende fjøslatin og med bannskap som varer helt til påske. Og filmen om livet til Lothepus? Bare vent, den kommer nok den også.