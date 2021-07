Rosetogene ble et nasjonalt selvbedrag vi nå betaler prisen for

I stille protest og dyp medfølelse ble gatene våre fylt av rosetog. Det la grunnlaget for et nasjonalt selvbedrag vi nå betaler prisen for.

Rosetoget bidro til å dekke over motsetninger i synet på 22. juli-terroren, skriver Harald Stanghelle. Foto: Trond J. Strøm

39 minutter siden

Det var ikke sinne, hat og hevntanker som preget oss i tiden etter den nattsvarte julifredagen for ti år siden. Snarere var det et budskap om kjærlighet. En undrende verden så mot Norge. For slik hadde ingen nasjon tidligere reagert på terror.

Det var dypt rørende og følelsesmessig nødvendig. Men denne måten å reagere på fikk nordmenn flest til å føle oss mer spesielle enn vi er. Og det bidro til å dekke over motsetninger i synet på 22. juli-terroren.