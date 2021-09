Knut Olav Åmås: Å komme ut av skap og å krype inn igjen

30 år etter at jeg kom ut av skapet som homofil, er det stadig flere som forsvinner inn igjen i det.

Norge er et av de aller beste land i verden å være homofil. I ganske mange andre land går utviklingen derimot i feil retning akkurat nå, skriver Knut Olav Åmås.

Knut Olav Åmås Spaltist, direktør i Stiftelsen Fritt Ord

Nå nettopp

19.9.91. Den datoen har jeg husket i 30 år, tenkte jeg forrige søndag, da 19. september var her igjen. Det er en såkalt palindromisk dato, den er lik enten du leser den forlengs eller baklengs. Det var den dagen jeg kom ut. Kom ut av skapet som homofil, som det heter.

Det er språklige uttrykk som er litt rare, dette med å «komme ut» og «skapet». Men de står nå fortsatt for noe virkelig. For å bli seg selv er det ofte nødvendig å fortelle om seg selv til omgivelsene, slik de heterofilt fikserte omgivelsene naturlig nok er. For å oppdage en ny verden, skape seg et nytt liv.