For ett år siden satt jeg i et radiostudio og smilte av teaterforestillingen Ways of Seeing.

Det var ingen grunn til å legge ansiktet i alvorlige folder. Både hendelsene rundt justisministerens hus, siktelsen av teaterarbeiderne for å «krenke privatlivets fred» og, ikke minst, siktelsene mot justisministerens samboer lå fortsatt et sted i fremtiden.