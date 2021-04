Erling Dokk Holm: Arkitekturopprøret risikerer å bli en orgie i overflatens problem

Det ruller en bevegelse over sosiale medier om dagen, og den kaller seg «Arkitekturopprøret». På Facebook og Instagram deles det ut drepende karakteristikker av bygninger. Spørsmålet er imidlertid om hvor mye vi kan få ut av tusenvis av bilder av fasader.

Arkitekturopprøret kritiserer dagens arkitektur for å være monoton, stygg og lite menneskevennlig. Men opprøret bør handle om noe mer enn fasader, mener Erling Dokk Holm. Foto: Signe Dons

Erling Dokk Holm Førsteamanuensis ved NMBU

21. apr. 2021 12:51 Sist oppdatert 12 minutter siden

Arkitekturopprøret er på Facebook. Fasade etter fasade får gjennomgå. Det er publisert sikkert tusen bilder av bygninger som folk misliker. Kommentarfeltet er nådeløst.

Ja, selvsagt er det mye grufullt å kommentere, landet renner jo over av nye bygninger som aldri burde ha vært oppført. Det er strålende at så mange bryr seg. Imidlertid blir dette fokuset på fasader noe fattigslig; arkitektur handler om mye mer. Det er innlysende for enhver som har sittet i sin egen stue og stilt seg spørsmålet: er dette et bra sted å bo?