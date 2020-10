Språkeskpert om «tisse»-bevis: For bastante konklusjoner på et spinkelt grunnlag

Jeg vet ikke om det er tissepauser i norske rettssaker, men i saken mot Laila Bertheussen burde det ha vært det.

23. okt. 2020 13:47 Sist oppdatert nå nettopp

I forrige uke var språkviteren Sylfest Lomheim i retten for å analysere språket i fire anonyme brev. Lomheim siteres flere steder, her i BT: «[ ...] det er bortimot sikkert at en kvinne har skrevet dette, en «voksen, litt eldre kvinne» og «ganske belest». Og bakgrunnen for konklusjonen?

Jo, brevene er ikke «spesielt røffe i stilen», og en mann ville «aldri [ ...] brukt ordet 'tisse', men noe barskere». For «en mann bruker verbet tisse kun når han snakker til små barn», sier Lomheim i et videointervju i Dagbladet.