Kjærlighet er følelser i fri flyt | Knut Olav Åmås

Singellivet og datingappene har liten kred sammenlignet med det monogame parforholdet. Men kanskje rommer de like mange mikro-øyeblikk av kjærlighet.

Vi trenger et mer sjenerøst syn på hva kjærlighet kan og bør få være, skriver Knut Olav Åmås.

Knut Olav Åmås Spaltist, direktør i Stiftelsen Fritt Ord

Nå nettopp

«Love is all around us» som det heter i den både elskede og forhatte julefilmen «Love actually». Avisene bulmer av tips om bedre sexliv og helgemagasinene av samlivsterapeutenes råd for å redde parforholdet. Offentlig profilerte terapeuter snakker om kvinners «markedsverdi», vi leser saker om hvordan singellivet er i Norge, om datingappenes skyggesider og om følgene av #metoo-oppgjøret.

Vi er intenst opptatt av kjærlighet, begjær og sex.