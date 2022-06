Høyreekstreme terrorister har røtter i Norge

Lasse Josephsen Spaltist

5. juni 2022 12:17 Sist oppdatert nå nettopp

Blomster hopet seg opp rundt navnene til noen av de 21 ofrene for skoleskytingen i Uvalde, Texas 31. mai.

Vi har all grunn til å bli skremte over amerikanernes våpenkultur og massakrene den skaper. Men vi bør være forsiktige med å tenke at det ikke kan skje her.

I de siste ukene har vi hatt to amerikanske massedrap utført av unge, amerikanske gutter. Først i Buffalo, New York, siden i Uvalde, Texas.

Her i Europa kikker vi oppgitt over Atlanterhavet og tenker at disse to hendelsene er utpreget amerikanske. Men det er litt feil måte å tenke på. I hvert fall hva gjelder Buffalo-skytingen. Dette var terrorisme av den høyreekstreme sorten, og vi kommer ikke unna at den faktisk delvis har røtter i Norge.