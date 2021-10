Hinsides kunsten

Vi svømmer i selvhjelpsbøker, artikler og kurs som skal gjøre oss rolige, trygge og til stede. Jeg tror det kan finnes andre, billigere og kanskje vel så givende veier til oppmerksomt nærvær.

I det zen-inspirerte konseptet mindfulness går en klassisk øvelse ut på å spise en rosin eller pusse tennene med intens tilstedeværelse. Mange velger også yoga for avkobling og kroppsnærvær.

Ikke et vondt ord om de opprinnelige, østlige tradisjonene for å skape helse, ro og balanse – de er godt utprøvd gjennom tusenvis av år. Og heller ikke et vondt ord om de av oss som finner ro og glede i yoga og bevisst nærvær.