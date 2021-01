«En feministisk politikk som er opptatt av kropp, bør se lenger enn at det er vakkert å være stor»

Kroppen bør ikke bare være et tema for feminismen. Det handler like mye om fattigdom og sosial bakgrunn.

Kroppspositivisme-bevegelsen er et vestlig fenomen, men overvekt er det ikke, skriver Maria Kjos Fonn. Foto: Åge Peterson

Maria Kjos Fonn

10 minutter siden

Det florerer på Instagram. Bilder av nakne, eller lettkledde, overvektige kvinner med slagord som «ta på deg en bikini, så har du en bikinikropp», og «there is no weight limit on beauty». En ukultur hvor kvinners verdi i høy grad knyttes til nettopp kropp og utseende skal altså motarbeides med bilder av nakne kvinnekropper, og forsikringer om at de er vakre de også.

I januar, mens forsidene på tabloidene er fulle av tips om hvordan bli kvitt «det farlige magefettet», kom en mer analytisk innfallsvinkel til problemet. Forfatter og idéhistoriker Hilde Østby innså, på førtifemårsdagen sin, at hun i tretti år hadde hatet magen sin.