Når frykten blir vane | Kjetil Rolness

Hvor lenge skal vi strupe livet for å unngå smitte og død?

Foto: Åge Peterson (illustrasjon)

Kjetil Rolness sosiolog og skribent

Nå nettopp

Husker du sykdommen som het influensa? Hvert år ble 10 prosent smittet, og over 900 døde. Det var noe vi levde med. Store, lokale utbrudd kom og gikk. To ungdomsskoleelever døde etter influensa i februar i fjor. Ingen skoler ble stengt. Ingen smitteverntiltak ble innført.

Influensasesongen 2017–18 var ekstra ille, med 1400 døde og 7600 innlagte. Sett at myndighetene da hadde lansert en plan for å få ned smitten, redde liv og lette helsevesenet. Vi trengte bare å stenge butikker, kjøpesentre, serveringssteder, treningssentre, kinoer og teatre. Innføre hjemmekontor og hjemmeundervisning. Avstå fra gjester, fester, ferier, konserter og idrettsarrangementer. Og forby fritidsaktiviteter for barn og unge. På ubestemt tid.