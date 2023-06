Den som åpner en bekk, får en bedre by

Klosterenga er ingen eng, men kanskje det fineste lille stedet i Oslo akkurat nå.

Etter 30 år med forsinkelser er skulpturparken på Klosterenga endelig åpnet. Det er blitt et vidunderlig sted, mener vår kommentator.

20.06.2023 14:48

Solen står høyt på himmelen, de voksne søker skyggen under trærne, ivrige joggere driver over grusen, barn leker i bekken, og sommeren er allerede for varm.

Men her i denne lille store parken innrammet av fengselsmurer i vest og bygårder i øst, er den levelig.