«Hva i all verden må Norge gjøre for å vinne denne konkurransen?»

Det hjelper liksom ikke at den anerkjente engelske avisen The Guardian skriver «Norway has nailed it this year», og at de omtaler Keiino som et klart må-se-øyeblikk i lørdagens Eurovision-finale. Ei heller at både salen og presserommet koker av jubel når trioen leverer sine tre minutter på scenen.

Det blir likevel ikke ordentlig dreis over Norge i denne konkurransen lenger. Ikke i år, heller. Sist jeg sjekket ga oddsen Keiino en snøballs sjanse i helvete til å vinne i kveld, mer presist tre prosent. Det er på tide at noen ringer 113. Nei, vent. Ring noen mobilnummer som starter med +46.