Et vakkert syn møtte meg her om dagen i nabolaget. Noen hadde rullet ut en rød løper langs den ene siden av veien. (Takk til Statens Vegvesen for lån av poesi.)

Der trillet en glad og fornøyd kvinne forbi, på den mest geniale oppfinnelsen siden hjulet. Og borte var en rad med fremmedparkerte biler, den minst geniale oppfinnelsen siden byen.