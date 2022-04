En skadeskutt Spellemann

Dette burde være den norske musikkbransjens store festdag etter to lange år i helvete. I stedet er det bare bråk.

Da Tønes fikk prisen tildelt på radio, startet bråket. Nå er Spellemann skadeskutt.

I dag 17:02

Spellemannprisen for musikkåret 2021 deles ut live på NRK1 fredag kveld. Etter to helvetesår med pandemi der musikklivet ble særlig hardt rammet, burde dette vært den store dagen. Festkvelden der alle samles og feirer seg selv, hverandre og at den imponerende bredden i norsk musikk har overlevd.

I stedet er det bråk. Det er fristende å si at Spellemann må skylde seg selv.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn