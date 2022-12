Har du nyttårsforsetter for 2023?

Jeg har hatt min dose med mislykkede nyttårsforsetter. Men det var før jeg fant en strategi som funker.

Nyttårsforsetter er ikke nytt, men innholdet har endret seg, skriver Anita Krohn Traaseth.

7 minutter siden

Nyttårsforsetter. Vi nordmenn er visst i verdenstoppen her også. For selv om mange av oss ikke driver med fortsetter, viste en undersøkelse fra 2020 at mer enn hver fjerde nordmann hadde et nyttårsforsett. Det er flest kvinner. De under 40 år. Og på topp tre listen står – ikke overraskende: et ønske om å trene mer, slanke seg og spare penger.

Ordet «forsett» i «nyttårsforsett» kommer fra det middelnedertysk ordet vorsat, som kan bety «hensikt». Romjulen og nyttårsaften er høytid for refleksjon og gode hensikter for det nye året. Det er det en årsak til.

