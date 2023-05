De elleve hvite orkideene

De er der når du som minst venter det. De ukjente støttespillerne.

Hvite orkideer. Elleve stykker. «For å gi deg mot gjennom julen», sto det på kortet, signert ambassadørkvinnene, skriver Anita Krohn Traaseth.

20.05.2023 09:30

Dette er en kommentar. Kommentarene skrives av Aftenpostens kommentatorer eller fast tilknyttede spaltister. Kommentarene gir uttrykk for skribentens analyser og meninger. Hvis du ønsker å svare på kommentaren, kan du lese hvordan her

Rundt det store møtebordet i loungen i syvende etasje i Akersgata 13, Innovasjon Norges hovedkontor, satt de. Elleve kvinnelige ambassadører til Norge, fra land som Pakistan, Sør-Afrika, England og Egypt. Elleve ekstraordinære kvinner med historier og bakgrunner, som hver seg kunne fylt en roman. Denne desemberdagen i 2017 hadde jeg invitert dem til en julelunsj, som jeg i forkant var på nippet til å kansellere.

Desember. Nok en høysesong for slakting av svin. Det stormet i mediene rundt innovasjonsdirektørens kronikk om oljeparadokset. En kronikk som i dag mest sannsynlig ikke ville ha skapt særlig oppmerksomhet, eller irritasjon. For seks år siden var debattklimaet og følsomheten rundt offentlige meninger om Norges oljeavhengighet en helt annen. Dagene med mediekjør ble hektiske. Og overskuddet til vertsrollen for de elleve ambassadørene på en høflighetsvisitt, sto ikke øverst på ønskelisten.