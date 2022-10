Slik har du aldri sett Sinsenkrysset før

9 minutter siden

Trafikkmaskiner tilhører fortiden, men det går an å gjøre dem om til attraktive destinasjoner.

Over hele Europa – i byer som Madrid, Amsterdam, Paris og London – er trafikkbildet i ferd med å endre seg dramatisk. Bilene sluses ut til fordel for kollektive løsninger og syklister. Attraktivt byliv er ikke lenge basert på hvor effektivt det er for bilen, men for føtter.

Oslo har fått anerkjennelse internasjonalt når det gjelder omreguleringen av trafikk i indre by. Mens forstedene, særlig langs ring 3, lider fremdeles av å være fanget i bilens vold.