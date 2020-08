I Vigdis Hjorths nye roman fremstår virkeligheten som en filleting forfatteren hever seg over

«Er mor død» av Vigdis Hjorth blir tolket som en oppfølger til «Arv og miljø». Men denne gangen er familiekonfliktene fiksjonalisert.

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

26. aug. 2020 10:08 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten møtte massiv motstand for mottagelsen av Arv og miljø i 2016. Min vurdering av romanen brøt med god tone i litteraturmiljøet fordi jeg stilte meg kritisk til forfatterens bruk av autentiske brev og meldinger fra nære familiemedlemmer. I disse brevene diskuterer søskenflokken en overgrepsanklage mot deres avdøde far, fremført av bokens hovedperson.

Ikke minst i kritikerstanden mente mange at Arv og miljø skulle leses som ren fiksjonslitteratur. For å tydeliggjøre hva som var problemet, brakte Aftenposten en nyhetsartikkel som viste hvordan romanen siterer fra virkelighetens tekster, eksempelvis programmet brukt i begravelsen til Hjorths egen far.