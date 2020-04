Da samfunnet ble stengt ned, ble vi klar over hvor godt vi har det. Vi ble klar over hvor viktig jobben er for oss, at vi har et kontor eller en arbeidsplass å gå til, at vi kan spise middag på restaurant, at vi kan være sammen med andre.

Slik som med nyttårsforsetter kommer vi til å love oss selv at vi aldri skal ta dette for gitt igjen. Og som med alle nyttårsforsetter kommer vi til å mislykkes.