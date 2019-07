Youtube (eid av Google-eier Alphabet) vurderer å skjule kommentarfeltet for alle som ikke er spesielt interessert, fordi det så ofte blir giftig. Facebooks Mark Zuckerberg sier nå åpent at han selv mener Facebook har altfor stor makt over ytringer. Ja, han synes til og med at den strenge europeiske personvernreguleringen GDPR er en god idé som hele verden bør bygge videre på.

Også Apples Tim Cook og Googles Sundar Pichai har anerkjent at det er nødvendig å i hvert fall drøfte hvordan gigaselskapene kan reguleres.