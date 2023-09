Du må skille mellom snørr og barter, Gundersen!

Biologiprofessor Kristian Gundersen har mange gode poenger, men blander snørr og bart, kart og terreng, tilslørende og avslørende språk.

I sitt innlegg «Ut og stjele språket» i Aftenposten skriver Kristian Gundersen: «En del postmoderne tenkere er merkelig opptatt av språk.

De synes nærmest å mene at det er språket som skaper virkeligheten, og at styring av språket da blir en ypperlig politisk strategi.» Et av eksemplene hans er kvalitetsreformen ved universitetene. Et annet er nærpolitireformen, som ikke førte til mer politi i nærmiljøet.