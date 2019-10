Tomas Seltzer fikk nylig Åpenhetsprisen av Mental helse for sin åpenhet om depresjoner. I forbindelse med prisen uttalte Seltzer på Dagsrevyen 10. oktober at hans flaggsak er den sterke overvekten av menn som tar livet av seg, og at dagens terapispråk er tilpasset kvinner:

«Vi må avfeminisere det språket og det terapirommet», uttalte han. «Det tror jeg veldig mange menn vil ha godt av».