Sommeren med ingenting

En produktiv og kreativ sommer, er en helt uten planer.

Hvorfor tror vi at travelhet og det å fremstå polert og vellykket er veien til det gode liv, spør Hilde Østby. Vis mer

Jeg tror vi kollektivt har pådratt oss en allergi, og den har rammet mange flere enn dem som sliter med gluten og bjørkepollen. Vi tåler ikke planløshet! Når all logistikken knyttet til en travel arbeidshverdag er over, begynner planleggingen av ferien, og den bør bli så himmelropende fantastisk at man kan entre Instagram-konkurransen i henslengt lykke stylet for klikkende følgere, fiks ferdig med en slankeplaget #sommerkroppen2023.

Men hvorfor tror vi at travelhet og det å fremstå polert og vellykket er veien til det gode liv, når det er det helt motsatte som er tilfellet?