Knut Olav Åmås: «Pårørende som yter ulønnet omsorg for sine kjære blir selv syke»

Pårørende som yter ulønnet omsorg for sine kjære blir syke og sliter i arbeidslivet. Men regjeringens nye strategi har ikke mye konkret å hjelpe landets 800 000 pårørende med.

Koronapandemien skaper en nervøs situasjon for pårørende til eldre som bor hjemme, skriver lørdagspaltist Knut Olav Åmås. Foto: Åge Peterson

Knut Olav Åmås Spaltist, direktør i Stiftelsen Fritt Ord

Nå nettopp

De umenneskelige og uverdige følgene av Helsedirektoratets besøksforbud og senere svært strenge besøksrestriksjoner, er noe av det som har gjort dypest inntrykk på meg under koronapandemien. Pårørende til innlagte på landets sykehjem og andre helseinstitusjoner er blitt nektet å komme på besøk. Mange steder er det fortsatt særs vanskelig.

Konsekvensen er at mange eldre har dødd (av andre sykdommer enn korona) det siste trekvart året nesten uten kontakt med sine nærmeste over lang tid. Og det har rammet mange, for det dør 400 mennesker hver uke på sykehjemmene, uavhengig av pandemien.