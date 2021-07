Kunstnerisk frihet har de. Offentlige midler får de. Nå krever de også kunstnerisk trygghet.

Kunst-Norge ber staten om beskyttelse mot folkets hånlatter.

Kunstnerne var ikke bedt om å debattere med Søberg, eller engang stå på samme scene. De kunne talt sin sak via skjerm fra stuekroken. Men selv det ble for utrygt, skriver Kjetil Rolness. Foto: Åge Peterson

Kjetil Rolness Sosiolog og skribent

Nå nettopp

Jeg sitter i Ytringsfrihetskommisjonen. Inntil i forrige uke hadde vi god arbeidsro. Nesten for god. Men så smalt det.

To kunstnere trakk seg fra et innspillsmøte. Et medlem av kommisjonen takket for seg i et anklageskrift i VG. Fagforbundet Norske Dansekunstnere beskyldte kommisjonen for å bryte sitt mandat, og selv bli en del av problemet den skulle utrede. 15 kunstnerorganisasjoner skrev en støtteerklæring «Ta dette på ytterste alvor».